В Приамурье растет число заболевших коронавирусом

Амурчане, которые вылечились от ковид, могут поехать в санаторий. Фото: pexels.com

В пятницу, 28 августа, состоялся оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Амурской области. В регионе продлен до 1 октября запрет на санаторно-курортный и оздоровительный отдых.

Также на месяц, до 1 октября, продлили ограничения, касающиеся работы общепита. В частности запрещена деятельность ночных клубов. В кафе и ресторанах посетителям разрешено находиться до 23 часов. Обслуживание должно вестись с четким соблюдением норм, установленных Роспотребнадзором.

Между тем, санаторий «Василек» в п. Мухинка начал принимать амурчан после лечения коронавируса. Первые пятеро пациентов уже проходят курсы восстановительного лечения.

«Длительность долечивания и санаторно-курортного лечения в нашем санатории составляет 14 дней. Это проводится в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Амурской области медицинской помощи. На бесплатной основе предоставляется комплекс услуг: комфортные условия проживания, лечебное питание, полный спектр физиотерапевтических процедур, ЛФК, климатолечение», - сообщил главный врач ГАУЗ АО «Санаторий «Василек» Олег Белый.

Кстати, 28 августа в установленном порядке в Амурской области зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусом (11 случаев в Благовещенске, три – в Свободном). В сравнении с прошлой неделей в Благовещенске количество заболевших увеличилось почти в 1,5 раза, а коэффициент распространения на протяжении последних 2 дней составляет 1,7.

Также высокий коэффициент распространения COVID-2019 в г. Белогорск – 1,9, г. Зея – 1,7, Константиновском районе – 1,5, г, г. Тында – 1,2 и г. Шимановск – 1,2.