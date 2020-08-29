У амурских школьников оценят уровень знаний

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Всероссийские проверочные работы в амурских школах запланированы с 14 сентября по 12 октября. Ученики 10 и 11 классов успели пройти оценочные процедуры еще до пандемии, поэтому в новом учебном году проверки предстоят 5-9 классам. Для девятиклассников проверочные работы могут быть организованы в режиме апробации по решению образовательной организации, а вот для остальных школьников процедура является обязательной.

В Инстаграм-аккаунте регионального Минобрнауки по этой теме состоялся прямой эфир с участием заместителя министра образования и науки области Ларисы Закировой.

Подписчики живо интересовались, для чего вообще проводятся ВПР и кому они нужны.

- Оценочные процедуры, такие как ВПР (есть еще НИКО и другие механизмы, как на международном, так и школьном уровнях), помогают определить степень достижения школьниками нужных результатов образовательной программы. Это необходимо для выявления пробелов в знаниях учащихся и дальнейшего их устранения. То есть это только мониторинг имеющейся ситуации, а ни в коем случае не карательная мера для учеников или учителей. Это диагностика, а не экзамен, – прокомментировала Лариса Закирова.

Многие родители переживают за оценки по итогам проверочных работ. Их поспешили успокоить: отметок за ВПР не будет! Результаты исследований передадут учителям для дальнейшей корректировки рабочих программ.

- В случае, если отметки все же будут выставлены в журнал, рекомендуем обратиться к нам в министерство по телефону «горячей линии» 8(4162)226-594, - отметила замминистра.

Конкретно

Проверочные работы проводятся:

для 5 классов – по русскому языку, математике и окружающему миру (программа 4 класса);

для 6 классов – по русскому языку, математике, истории, биологии (программа 5 класса);

для 7 классов – по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, обществознанию (программа 6 класса);

для 8 классов – по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, обществознанию, физике, английскому/немецкому/французскому языку (программа 7 класса);

для 9 классов – по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, обществознанию, физике, химии (программа 8 класса).