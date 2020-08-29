Девять населенных пунктов Приамурья остаются подтопленными

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В восьми муниципальных образованиях частично подтоплены девять населенных пунктов, восемь участков автомобильных дорог местного значения.

По сообщению ГУ МЧС России по Амурской области, в результате выпадения обильных осадков на территории области подтоплено 440 приусадебных участков: Благовещенск – 40, Ромненский район – 7, Ивановский район – 10, Благовещенский район – 1, Серышевский район – 10.

Больше всего по-прежнему страдает Белогорск, там затоплены 372 приусадебных участка, из них 306 - в Междуречье.

Пострадавшим от паводка людям оказывается помощь. Так, два человека находятся в пункте временного размещения в Благовещенске.

- В превентивных целях подготовлено еще пять пунктов временного размещения в с. Ромны Ромненского района, в с. Пригородном Белогорского района, в пгт. Серышево Серышевского района, в с. Овсянка Зейского района и в г. Белогорске общей вместимость до 215 человек, - передаёт ГУ МЧС России по Амурской области.

Кстати, на подтопленной территории о. Старица ГО Белогорск остаются 150 человек, в том числе 28 детей, которые отказались от эвакуации. Местные жители продолжают получать хлеб и воду. Дважды в день спасатели областного поисково-спасательного отряда раздают продукты питания населению. Уже роздано 400 литров воды и 200 булок хлеба, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.