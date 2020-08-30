В Приамурье спасатели нашли двух пропавших людей

В числе потерявшихся оказался ребенок. Фото: амурские спасатели

Вчера, 29 августа в 7.45 спасателям поступило сообщение о пропаже мужчины в районе с. Новинка Благовещенского района. Амурчанин 1951 года рождения ушёл за грибами и не вернулся домой. На его поиски выехали специалисты областного поисково-спасательного отряда. Во время поисков пропавшего специалисты обнаружили автомобиль грибника.

Как сообщили в областном ПСО, у мужчины был с собой сотовый телефон, что помогло его быстро найти. Амурчанин поддерживал связь со спасателями, но не мог сориентироваться на местности. По словам специалистов, операторы службы 112 при помощи геолокации определили место нахождения потерявшегося. Он был найден на обочине просёлочной дороги и доставлен домой.

Кроме того, сегодня, 30 августа, работники амурского ПСО нашли десятилетнего мальчика. Вчера вечером ребёнок вышел из дома и не вернулся.

В 5:30 спасатели города Свободного выехали на поиски пропотевшего в село Нижние Бузули. Спустя три часа ребёнок был найден.