За сутки коронавирусом заболели 29 амурчан

Россиянам еще долго предстоит пользоваться антисептиками и носить маски. Фото: pixabay.com

В Амурской области в воскресенье, 30 августа, в установленном порядке подтверждено 29 новых случая коронавируса. Темп прироста за последние сутки составил 0,9%, а показатель заболеваемости – 424,66 на 100 тысяч населения.

В Благовещенске больше всего заражённых. За сутки в областном центре подтвердили 17 случаев заражения коронавирусом. В Свободном заболели 5 человек. В Благовещенском и Октябрьском районах прибавилось по 2 пациента. Ещё по одному инфицированному появилось в Шимановске, Прогрессе и Зее.

Таким образом, с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 3355 случаев COVID-19. 2289 человек выписаны из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев от коронавирусной инфекции составляет 48 человек.

В управлении Роспотребнадзора по Амурской области сообщили, что в регионе больше всего заболевших в возрастной группе 30-49 лет - 39,0 %. Отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания.

Людей чаще всего госпитализируют с пневмонией и ОРВИ, еще 7,6% пациентов болеют бессимптомно, отмечают медики.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию в отношении 536 человек. Из них на изоляции по месту жительства находится 528 человек, в изоляторах – 8 человек.

Всего проведено 228 426 исследований на COVID-2019.