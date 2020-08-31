Алкоголь не будет продаваться в День знаний в Благовещенске

Подобное ограничение в Приамурье вводят уже несколько лет подряд. Фото: pexels.com

Алкогольную продукцию нельзя будет приобрести в розницу на территории Благовещенска завтра, 1 сентября. Подобное решение было принято в связи с традиционным праздником Днём знаний. Об этом предупреждает управление по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска.

Решение принято в соответствии с законом Амурской области от 25.09.2014 №403-ОЗ «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Амурской области». Кроме того, эта мера поможет избежать нарушений в сферах общественного порядка и благоустройства, считают в ведомстве.

Напомним, в новом учебном году ребята возвращаются к урокам в очном формате. Для их безопасности школы обеспечат бактерицидными облучателями воздуха, бесконтактными термометрами, запасом средств индивидуальной зашиты для персонала, дозаторами и кожными антисептиками. А ещё введут каскадное расписание, чтобы дети меньше пересекались.