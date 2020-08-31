Коронавирусом за сутки заболел 31 житель Приамурья

Санитайзеры остаются нашими лучшими друзьями. Фото: pexels.com

Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщило о 31 случае новой коронавирусной инфекции в регионе. За сутки выявили 25 новых случаев в Благовещенске, три – в Свободном, по одному – в Белогорске, селе Гродеково Благовещенского района и селе Березовке Ивановского района. Темп прироста за сутки составил 0,9%.

В результате всего с начала пандемии в Приамурье заболели 3386 человек. По течению заболевания пациенты делятся следующим образом: 50,8% - с пневмонией, 41,7% - с симптомами ОРВИ, 7,5% - с бессимптомной формой. При этом 39% заболевших приходиться на возрастную группу 30-49 лет, отмечают в региональном Роспотребнадзоре.

Из общего числа заболевших 2303 человека уже выздоровели. В 48 случаях заболевание привело к летальному исходу. Врачи обследуют ещё 686 человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусом и могли подхватить ту же болезнь. Из них 678 изолированы на дому, а 8 – в изоляторах.