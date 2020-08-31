Шесть амурских педагогов вошли в «Золотую тысячу учителей России»

А еще по 100 тысяч рублей получат учителя, которые внесли вклад в развитие амурской системы образования. Фото: AdobeStock

Шесть амурских педагогов были включены в «Золотую тысячу учителей России» как одни из лучших специалистов в стране. За достижения в педагогической деятельности их поощрят федеральными премиями в размере 200 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе правительства Амурской области.

В «Золотую тысячу учителей России» вошли:

- Катанюк Оксана Борисовна, учитель истории и обществознания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 11 города Благовещенска»;

- Коротаева Анна Николаевна, учитель химии Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 города Благовещенска»;

- Марцива Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 города Тынды Амурской области;

- Масленникова Елена Геннадьевна, учитель начальных классов муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Центр образования» г. Зея;

- Онищенко Оксана Николаевна, учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Ромненская средняя общеобразовательная школа имени И. А. Гончарова» Ромненского района;

- Токарева Ольга Владимировна, учитель истории и обществознания муниципального общеобразовательного автономного учреждения гимназии №8 городского округа города Райчихинска Амурской области.

Еще два педагога, которые также вошли в «Золотую тысячу», приехали в Амурскую область по программе «Земский учитель» из Республики Тыва и Забайкальского края. Ценными кадрами пополнятся коллективы лицея №8 города Тында и Норской школы Селемджинского района.

Кроме того, для семи учителей Амурской области, которые сделали вклад в развитие системы образования региона, предусмотрены премии из областного бюджета в размере 100 тысяч рублей. Все выплаты поступят на счета педагогов ко Дню учителя.