Василий Орлов: Коммунальные сети в Свободном отреставрируем к началу отопительного сезона

Сроки пришлось сдвинуть из-за непогоды. Фото: правительство Амурской области

Глава Амурской области Василий Орлов посетил два сложных участка реконструкции коммунальных сетей в ходе рабочей поездки в Свободный. Реконструкция и замена сетей водоснабжения по улицам Мухина и Локомобильной, как и реконструкция сетей теплоснабжения по улице Кручинина, ведется в рамках единой субсидии.

Как рассказал представитель подрядчика, сети водоснабжения по улицам Мухина и Локомобильной начали реконструировать в апреле 2020 года. Общая протяженность сетей водоснабжения более 1,2 километров, теплоснабжения – 670 метров. Стоимость работ по контракту составила более 138 миллионов рублей. Помешавшая работам непогода не позволила уложиться в график работ. Сейчас строители наращивают мощности, при этом уже планируется перенести часть работ на следующий год.

Аналогичная ситуация по реконструкции сетей теплоснабжения по улице Кручинина. Строителям предстоит отремонтировать более 928 метров сетей теплоснабжения и 261 метров резервного водопровода. На эти цели было выделено более 183 миллионов рублей.

На данный момент на объекте работает 35 человек и 5 единиц техники, ведется бетонирование камер, сварка трубопровода и монтаж лотков. 5 сентября здесь планируется увеличить штат работников.

- Как и на ряде других объектов, сложности в работе строителей вызваны обводнённостью грунта по причине обильных осадков. Тем не менее подрядчики заверяют, что реконструкция закончится в срок, к началу отопительного периода. Ряд работ, к примеру, благоустройство, будут перенесены на следующий год, - сказал Василий Орлов.