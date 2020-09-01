Свыше 28 тысяч учеников в этом году сели за парты в Благовещенске

Знания, полученные за прошлый год, у детей еще проверят. Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

В Благовещенске первый звонок прозвенел для 3 тысяч первоклассников. День Знаний в амурской столице отмечают 28 500 учеников, которые в этом году сядут за школьные парты. С праздником их поздравил мэр города Олег Имамеев.

- Первое сентября – это праздник для каждого из нас. В этот день, мы – взрослые – вспоминаем свое детство, школьных друзей, любимых учителей. Радуемся за детей и внуков, которых в новом учебном году ждут творческие открытия, достижения и победы. Видим, какими современными, комфортными и красивыми становятся наши школы, - говорится в поздравлении.

Первоклассникам мэр пожелал, чтобы учеба приносила новые, интересные знания и отличные оценки. Выпускникам – веры в свои силы и поступления в то учебное заведение, которое они выберут. Родителям – терпения и понимания. Отметил глава города и педагогов:

- День знаний – прекрасный повод сказать «спасибо» учителям за их непростой труд, за профессионализм, инициативу, за веру в каждого ребенка.

В пресс-службе администрации Благовещенска напомнили, что в этом году ремонтная кампания в образовательных организациях была масштабной. В ряде учреждений отремонтированы кровли, фасады, спортивные залы, инженерные коммуникации, было закуплено современное оборудование. Много внимания мы уделили безопасности наших детей. В школах были модернизированы системы видеонаблюдения. Построены ограждения в тех учреждениях, где их не было. В микрорайоне продолжается строительство школы на полторы тысячи мест.