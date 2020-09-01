Новый циклон с дождями надвигается на Приамурье

Как дожди скажутся на уровне воды в реках, остается только предполагать. Фото: pexels.com

Синоптики Амурского гидрометцентра предупреждают, что 3-4 сентября большая часть территории Амурской области окажется в зоне влияния активного южного циклона.

- В этот период ожидается погода с дождями различной интенсивности, есть вероятность сильных дождей и ливней, усиления ветра до 15-20 м/с, - уточняется на официальной странице учреждения в «Инстаграме». - В связи с крайней неустойчивостью атмосферных процессов, прогноз погодных условий будет ежедневно корректироваться суточными прогнозами погоды.

Между тем, один только день – 31 августа – принёс в Приамурье осадки, сравнимые по размеру с декадной нормой. За сутки выпало до 28-32 мм. Кроме того, дожди пополнили месячную сумму осадков. Так, в областном центре в августе их количество практически вдвое превысило средний многолетний уровень и стало наибольшим количеством осадков, выпавших в Благовещенске после 1984 года. Если 36 лет назад в последний месяц лета выпало 259 мм, то в этом году – 247 мм осадков.