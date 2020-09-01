COVID-19 в День Знаний подтвердился у 32 амурчан

Амурчане продолжают заболевать дома и в транспорте. Фото: pexels.com

В Амурской области выявили 32 новых случая коронавирусной инфекции. Заболел 21 человек в Благовещенске, шестеро в Свободном, по одному – в Тынде, Шимановске, Прогрессе, Завитинске и селе Игнатьево Благовещенского района.

Как уточнили в управлении Роспотребнадзора по Амурской области, отмечается увеличение доли случаев с тяжёлым течением заболевания. Ранжирование заболевших по течению заболевания происходит следующим образом: пневмония – 50,8%, ОРВИ – 41,7%, бессимптомно - 7,5%.

Хорошая новость – 2323 человека уже выписаны из стационара в связи с выздоровлением. Число летальных исходов за сутки не увеличилось и по-прежнему составляет 48 случаев, из них 67% приходится на лиц старше 65 лет.

Между тем, медики продолжают обследовать амурчан, контактировавших с ковидными больными. На данный момент им нужно проверить 652 человека, из которых 645 изолированы по месту жительства, а семеро – в изоляторах. Отмечается, что в 30% случаев заражение происходит в семье и близком окружении.