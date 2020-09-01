Разрушающийся мост в Верхнеблаговещенском начали демонтировать

Мост не соответствовал строительным нормам и правилам, пользоваться им небезопасно. Фото: мэрия Благовещенска

Подрядная организация начала демонтировать разрушающийся мост в селе Верхнеблаговещенское. После чего дорожники возьмутся за устройство насыпи с водоотводными трубами. На время работ движение транспорта на участке полностью перекрыто и, по предварительной информации, откроется только в начале ноября. Об этом сообщили в администрации Благовещенска.

Автомобилистам порекомендовали пользоваться объездным маршрутом. Грунтовая дорога, начинающаяся со стороны карьера, готова принять транспорт. Специалисты Благовещенского района провели выравнивание дорожного полотна, затем отсыпали его щебеночно-песчаной смесью.

Напомним, основание моста подмыло после сильного ливня. На объекте образовалась просадка. Сооружение обследовали две независимые проектные организации. Эксперты пришли к выводу, что мост не соответствует строительным нормам и правилам, а его дальнейшая эксплуатация небезопасна. Мэр Благовещенска Олег Имамеев поручил структурным подразделениям обеспечить транспортное сообщение по участку дороги, соединяющей Благовещенск с Благовещенским районом. Было принято решение демонтировать мостовое сооружение, а на участке обустроить новый проезд.