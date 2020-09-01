Размер бесплатного питания для школьников из многодетных семей увеличат в Приамурье

За питанием школьников власти следят пристально. Фото: amurobl.ru

С сентября 2020 года размер бесплатного питания для школьников из многодетных семей в Амурской области будет увеличен. Такое решение правительство региона приняло ещё в августе, в целом же подобная мера поддержки предусмотрена Законом Амурской области от 19.01.2005 «О мерах социальной поддержки многодетных семей».

Теперь на бесплатное питание для одного ребенка из многодетной семьи будут тратить: в южных районах Дальнего Востока – до 63 рублей, в северных районах Дальнего Востока – до 73 рублей.

Напомним, что в предыдущем учебном году бесплатное питание детям из многодетных семей предоставлялось в размере 25 и 35 рублей, соответственно, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в южных и северных районах.