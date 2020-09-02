Выставочный зал открывается в Благовещенске

Специализированного выставочного пространства в Благовещенске не было с февраля 2017 года. Фото: министерство культуры и национальной политики Амурской области

В четверг, 3 сентября, после длительного закрытия и капитального ремонта открывает свои двери выставочный зал – теперь уже филиал Амурского областного краеведческого музея им. Г. С. Новикова-Даурского.

Напомним, с 1972 года здание принадлежало Союзу художников Амурской области, а в 1999 году перешло в муниципальную собственность и Союзу художников лишь сдавалось в аренду. В феврале 2017 года зал и вовсе пришлось закрыть – не окупался. Некоторое время в 2018 году здание занимала музыкальная школа, а после оно несколько лет стояло пустующим.

В 2019 году выставочный зал перешел в оперативное управление Амурскому областному краеведческому музею им. Г. С. Новикова-Даурского. С этого момента в его истории началась новая веха – картинную галерею решено было возродить, в здании провести ремонт. И этот ремонт наконец завершился – 3 сентября в 11.00 состоится церемония открытия.

Первые посетители смогут увидеть обновленное выставочное пространство с 14.00. Первым художественном проектом здесь станет всероссийская выставка «Образы войны», организованная Художественным Фондом совместно с Московским союзом художников. Куратор проекта – искусствовед, член правления Московского союза художников Петр Баранов.

- В экспозиции представлено более 60 работ российских художников, выполненных в разных техниках и жанрах. Среди них произведения членов Российской академии художеств, заслуженных художников России, ветеранов Великой Отечественной войны, художников старшего поколения и молодых авторов. Особый интерес у посетителей выставки вызовут фронтовые рисунки 1941 - 1945 гг. участника Великой Отечественной войны, заслуженного деятеля искусств РСФСР Евгения Анатольевича Расторгуева, - комментируют в министерстве культуры и национальной политики Амурской области.

С работами российских художников можно будет познакомиться до 4 ноября 2020 года. А в дальнейшем в выставочном зале можно будет не только посмотреть на картины, но и посетить мастер-классы, перфомансы, лекции, музыкальные встречи, литературные салоны и другие творческие мероприятия.