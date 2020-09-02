Пешеходный мостовой переход установят рядом с аварийным мостом в Верхнеблаговещенском

По такой конструкции шли первоклассники в День Знаний. Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

Пешеходный мостовой переход для жителей села Верхнеблаговещенского появится к вечеру 2 сентября. Мост, по которому они проходили ранее, начали демонтировать ещё в День Знаний.

Объездную дорогу для автомобилистов и небольшой мостик для пешеходов соорудили уже 1 сентября. Однако состоянием последнего жители оказались недовольны: в социальных сетях амурчане отметили, что мостик как будто возвели на скорую руку, конструкция очень ненадёжна – это видно и на фотографии.

Однако выяснилось, что это было лишь временное сооружение. Рабочие уже установили металлический каркас и часть металлического ограждения для полноценного пешеходного моста.. В ближайшее время они начнут соединять между собой шпунты основания моста, постелют в качестве покрытия доски, установят прожектор, рассказали в администрации города Благовещенска.

Напомним, в настоящий момент на указанном участке подрядная организации обустраивает новый проезд. Так как после сильного ливня на мостовом сооружении образовалась просадка, было принято решение его демонтировать. По предварительной информации, движение транспорта на отремонтированном участке откроют в начале ноября.