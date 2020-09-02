Последствия ливня устраняют в Благовещенске

Между тем, сильные дожди ожидаются в четверг и пятницу. Фото: pexels.com

Последствия ливня, пролившегося над Благовещенском, устраняют городские службы. По информации синоптиков, вечером 1 сентября на амурскую столицу выпало почти 6 миллиметров осадков, а суточное количество осадков и вовсе составило 9 миллиметров.

- Вакуумные машины «ГСТК» и привлеченная техника откачивала воду на улицах Дьяченко, Нагорной, перекрестках Игнатьевское шоссе – Василенко, Шевченко – Раздольная, Ленина – Пушкина, - рассказали в пресс-службе мэрии Благовещенска. - В результате непогоды подтоплен частный сектор. Откачка воды продолжается на улицах Чехова, Раздольная, Магистральной и в районе пересечения улиц Островского и Соколовской.

Как отмечают в Амурском гидрометцентре, прошедший ливень не является опасным явлением, подобные осадки характерны для сентября. Дождь также ожидается 2 сентября, а на 3-4 сентября и вовсе объявлено штормовое предупреждение: большая часть территории Амурской области окажется в зоне влияния активного южного циклона.

Зона наиболее интенсивных осадков с достижением критериев опасных явлений будет проходить в долине Амура. В частности, в Благовещенске они ожидаются вечером 3 сентября и ночью на 4 сентября.