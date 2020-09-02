Плюс 31: Новые случаи коронавируса подтвердились в Благовещенске, Свободном и Белогорске

Как сообщают в управлении Роспотребнадзора по Амурской области, у 51% заболевших наблюдается пневмония. Фото: pixabay.com

В Приамурье 2 сентября выявили 31 случай новой коронавирусной инфекции. Вирус подхватили 23 жителя Благовещенска, три жителя Ромненского района, по одному жителю Свободного, с. Чигири, пгт. Серышево и с. Лермонтовка Тамбовского района. Всего с начала пандемии ковидом заболели 3449 амурчан.

Как сообщают в управлении Роспотребнадзора по Амурской области, у 51% заболевших наблюдается пневмония. При этом 41,6% пациентов болеют с симптомами ОРВИ, а 7,4% - и вовсе бессимптомно. Таким образом, отмечается увеличение доли случаев с тяжёлым течением заболевания. Однако число летальных случаев не растёт уже много дней и составляет 48.

Дополнительно уточняется, что 2336 амурчан выздоровели за время пандемии. Эти пациенты уже выписались из стационаров, некоторые проходят восстановительное лечение в санатории «Василёк».

Сейчас медики проверяют 681 жителя Амурской области – эти люди контактировали с больными. Из них 674 человека изолируются дома, семеро находятся в изоляторах.