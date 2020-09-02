Губернатор Василий Орлов проинспектировал ремонт одной из главных трасс Приамурья

Ремонт одной из самых оживленных региональных трасс области Благовещенск – Гомелевка и реконструкцию участка автодороги Верхняя Полтавка – Новоалександровка обсудили в верхах. Фото: правительство Амурской области

Ремонт одной из самых оживленных региональных трасс области Благовещенск – Гомелевка и реконструкцию участка автодороги Верхняя Полтавка – Новоалександровка оценил 2 сентября губернатор Амурской области Василий Орлов. Также в рабочей поездке поучаствовало руководство минтранса Приамурья.

Напомним, в 2019 года примерно половина региональной автомобильной дороги Благовещенск - Гомелевка была признана не соответствующей нормативам. В том же году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали 2,6 км этой дороги, а сейчас за счёт областного бюджета в порядок приводят ещё два участка общей протяженностью 4,4 километров.

- По планам разрушенное покрытие на особо сложных участках планируем восстановить путем ямочного ремонта в сентябре. На ремонт пяти участков протяженностью 20,2 километров до конца года будет разработана проектная документация, в этом же году планируем заключать контракты на выполнение строительно-монтажных работ, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Дожди вызвали сложности с реконструкцией дороги, ведущей от Верхней Полтавки в Новоалександровку со 2 по 12 километр. Эта дорога обеспечивает автомобильное сообщение между Константиновским и Тамбовским районом, соединяет не только населенные пункты, но и ведет к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Средства на реконструкцию были привлечены по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Как рассказал руководитель ГКУ «Амурупрадор» Алексей Карпенко, во время реализации проекта пришлось выполнить непредвиденные работы по выемке пучинистого грунта. Заменено основание дороги на всём протяжении участка, завезено более 62 тыс. кубометров грунта, установлены водопропускные трубы. Окончание реконструкции и ввод её в эксплуатацию запланированы в ноябре 2020 года.

- Дорожникам нужно ускориться и максимально нарастить темпы работ, - обратил внимание губернатор. - Главная проблема района - плохое состояние дорог в районе нескольких сел. Основная причина этого в обводнении грунта из-за дождей. Но есть и другая проблема - подвоз стройматериалов большегрузным транспортом на ремонт дороги Новоалександровка - Верхняя Полтавка негативно отразился на состоянии прочей дорожной сети района. Сегодня принят ряд решений по дополнительному финансированию повреждённых участков и выделению большего объема средств на содержание дорог.

Также, по словам Василия Орлова, минприроды дано поручение - определить перечень карьеров, в которых можно было бы брать инертные материалы на восстановление и содержание районных дорог.