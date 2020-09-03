Василий Орлов поручил закупить 20 «скорых» для больниц Приамурья

Поручение о покупке автомобилей скорой медицинской помощи губернатор дал областному минздраву после встречи с водителем сельской амбулатории. Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Губернатор Василий Орлов посетил с командировкой Константиновский район Амурской области. В ходе визита он дал ряд поручений – в частности, рассмотреть вариант приобретения новых машин скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Поручение о покупке автомобилей скорой медицинской помощи губернатор дал областному минздраву после встречи с водителем сельской амбулатории Владимиром Пузатых на личном приеме граждан. В режиме видеоконференцсвязи участие приняли руководители областных министерств. Как рассказал водитель, четыре из 17 машин в ведении Константиновской больницы были выпущены в 2003-2006 годах – они постоянно ломаются, а замены пока нет.

- В 2020 году больница получила один автомобиль, еще один придет сюда по распределению в октябре. В 2021 руководство больницы намерено приобрести ещё одно авто, - ответила на это и. о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева.

Василий Орлов отметил, что износ транспорта - закономерное явление, аналогичная проблема есть и в других селах области: «Областному минздраву нужно приобрести 20 автомобилей и передать их в лечебные учреждения, в том числе и Константиновского района».

Поручил глава региона на личном приеме разобраться и в проблеме использования материнского капитала Екатерины Ващенко. Мать четырех детей из села Зеньковка Константиновского района не может отремонтировать дом с использованием этих средств.

- Региональным законодательством, как и федеральным, определен порядок использования средств, среди него нет капремонта жилья. В течение 2020 года минсоцзащиты региона прорабатывало два варианта использования маткапитала: на лечение ребенка - инвалида и образование. Не редки и случаи, когда родители хотят сделать ремонт за счет выплат, - сказала министр соцзащиты населения Наталья Киселева.

Василий Орлов поручил изучить возможность включения капремонта в допустимые виды использования регионального маткапитала.

Также руководитель области провел совещание с руководством администрации района и представителями федеральных органов на местах. Основной темой обсуждения стал ремонт дорог района. Губернатор подчеркнул необходимость выделения большего объема средств на содержание здешних дорог.