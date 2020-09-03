Плюс 30: Коронавирус выявили у жителей Благовещенска, Тынды, Белогорска и двух районов Приамурья

Опасная инфекция продолжает гулять по Приамурью. Фото: pexels.com

В Амурской области подтвердились 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Вирус выявили у 24 жителей Благовещенска, трёх жителей Тынды, также по одному человеку заболели в Белогорске, селе Усть-Ивановка Благовещенского района и на станции Невер Сковородинского района.

Таким образом, с начала пандемии новую коронавирусную инфекцию подхватили 3479 амурчан. Из них 2349 человек уже выздоровели и выписались из стационара, а 48 пациентов скончались. В 67% летальные исходы приходятся на людей старше 65 лет.

Между тем, в Приамурье продолжают обследовать людей, контактировавших с больными коронавирусом. Медикам предстоит проверить 755 человека, из которых 748 находятся на изоляции по месту жительства, а семеро – в изоляторах.