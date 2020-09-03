Как должен выглядеть Первомайский парк, решат благовещенцы

В парке могут появиться пространства для пикников, мастер-классов и выгула собак. Фото: благовещенск.рф

Амурский Центр развития территорий запустил онлайн-опрос о том, как должен развиваться Первомайский парк Благовещенска. Респондентов просят рассказать, чем бы они хотели заниматься в парке и чего не хватает этому месту отдыха.

Первомайский парк — уникальное зелёное место отдыха, которое на протяжении многих лет пользуется популярностью у горожан и гостей города. Администрация Благовещенска совместно с Центром развития территорий разрабатывает концепцию развития парка, чтобы сделать его еще комфортнее и красивее. В ходе ее реализации флора и фауна общественной зоны будут сохранены, уточняют в мэрии.

Первый этап концепции — онлайн-опрос горожан о настоящем и будущем Первомайского парка. Он содержит 15 вопросов. Среди прочего, можно рассказать о том, чем вы любите заниматься в парке, а чем бы хотели заниматься – может быть, слушать живую музыку, устраивать пикники, гулять по экотропам, участвовать в выставках или выгуливать свою собаку.

На этот и другие вопросы можно ответить, пройдя по следующей ссылке: https://forms.gle/5vJ3UWpXjezhcbE28