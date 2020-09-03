Ожоги глаз получили 27 школьников – амурский минздрав рассказал о состоянии пострадавших детей

ЧП произошло в Алексеевской гимназии. Фото: благовещенск.рф

О состоянии десятиклассников Алексеевской гимназии, получивших во время занятия воспаление глаз, рассказали в министерстве здравоохранения Амурской области. Ранее сообщалось, что учитель забыла отключить лампу для кварцевания во время урока – прибор проработал весь день и, предположительно, из-за этого у детей сильно заболели глаза.

- Второго сентября ученики гимназии №4 обратились к врачам Амурской областной детской клинической больницы и поликлиник ДГКБ. Все были немедленно осмотрены офтальмологами. Из 28 детей 27 получили легкие ожоги роговицы глаз, им назначено амбулаторное лечение, - описали ситуацию в региональном министерстве здравоохранения.

Одна десятиклассница жалоб не предъявляла, уточнили в ведомстве. Девочку осмотрел врач – её глаза не пострадали. Состояние остальных школьников оценивается как удовлетворительное. Дети получают терапию дома, стационарная помощь никому не потребовалась.

Расследование произошедшего продолжается. Ситуацию взяли на контроль специалисты прокуратуры города Благовещенска и следственного отдела по городу Благовещенск СУ СК РФ по Амурской области. Следователи в рамках проверки дадут оценку действию или бездействию людей, ответственных за обеспечение безопасного учебного процесса.