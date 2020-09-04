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Вода подошла к электрощитовой в одной из школ Благовещенска - в городе устраняют последствия шторма

Учеников из Верхнеблаговещенского перевели на дистанционное обучение, потому что они не могут добраться до школы
Дарья ПРОКОПЬЕВАДарья ПРОКОПЬЕВА
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Воду откачивают из детсадов, больниц, школ. Фото: pexels.com

Воду откачивают из детсадов, больниц, школ. Фото: pexels.com

Последствия разгула стихии продолжают устранять в столице Амурской области. Детей из второго корпуса гимназии №25 по улице Дьяченко пришлось эвакуировать – вода стала резко поступать в электрощитовую, сообщают в администрации Благовещенска.

- В Благовещенске подтоплены улицы Мухина, Ленина, районы Тайвань, микрорайон, Астрахановка, пятая стройка и КПП. Вода зашла на территорию школы № 13, детские сады №32, №68, №67, №68, прогимназии по адресам Институтская, 17/3, и Широкая, 51, поступает вода в подвал гимназии № 1, - рассказывают в ведомстве.

Сейчас откачивают воду в Амурской областной клинической больнице, Амурской областной детской клинической больнице, в детских садах №№ 32, 68, 67, 47, в прогимназии, в школах № 13 и № 14, в гимназии № 1, Д/С № 47. По информации городского управления образования, 62 ребенка школы №22 перевели на дистанционное обучение по причине невозможности подвоза с села Верхнеблаговещенского.

Последствия устраняют и на улично-дорожной сети. В частности, от разгула стихии пострадала дорога в поселке Новый, для откачки воды из Благовещенска туда отправилась бригада пожарной службы.

- В результате ливня подтоплено восемь социально-значимых объектов. В районе моста в селе Верхнеблаговещенском размыло временный пешеходный мост, нарушено транспортное сообщение между селом и городом. К восстановлению пешеходного перехода подрядная организация, работающая на участке, приступит в ближайшие часы. Продолжается откачка воды с улиц села в районе озера Ротанье, - перечисляют в мэрии.

Ночью из-за непогоды отключали и электричество. Первое отключение зафиксировали на подстанции Астрахановка, фидер 26. Позднее вышел из строя фидер 19, сообщают в «Амурских коммунальных системах».

- Вернули ресурс на участке последнему потребителю в 5 утра. Задержка подключений в этот раз была связана с тем, что не выдерживало ведомственное электросетевое оборудование, не находящееся на обслуживании ООО «АКС». Ночью попасть на частные объекты для проведения работ было проблематично, - объясняют в компании. - По этой же причине, из-за подтопления, отключались объекты в Белогорье. Свет потребителям вернули к утру.

В работах ночью были задействованы три бригады электромонтеров, три единицы техники, вакуумные машины работали всю ночь. Воду из наиболее подтопляемых участков откачивали и вывозили, не дожидаясь затопления подстанций.

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