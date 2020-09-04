Дело возбудили против директора амурской гимназии, где дети обожгли глаза

Здоровье учеников контролирует прокуратура. Фото: /www.instagram.com/school04.obrblag.info/

Прокуратура Благовещенска завершила проверку инцидента в Алексеевской гимназии, где из-за включенной надолго кварцевой лампы дети получили ожоги глаз. Против директора школы возбуждено административное дело.

- Установлено, что в помещении учебного класса образовательного учреждения, где в этот момент находились обучающиеся, была включена кварцевая лампа, работа которой должна осуществляться на перемене во время отсутствия в помещении детей. В результате этого 2 и 3 сентября обучающиеся 10-ого класса обратились в медицинские учреждения города с жалобами на боли в глазах и снижение остроты зрения, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Проверка показала, что в помещении класса не были созданы безопасные условия для обучающихся, что повлекло причинение вреда здоровью детей. Материалы проверки прокурор Благовещенска направил в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Директору гимназии внесено представление, она вызвана в прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод).

Рассмотрение актов реагирования и состояние здоровья несовершеннолетних находится на контроле прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сильное воспаление глаз получили благовещенские школьники во время урока

Причиной стала включенная на весь день лампа для кварцевания (подробности)

Ожоги глаз получили 27 школьников – амурский минздрав рассказал о состоянии пострадавших детей

Только одна ученица из класса не пострадала (подробности)

«Не делайте крайнего из учителя»: Мэр Благовещенска прокомментировал ситуацию с ожогами глаз у школьников

Ответственность будут делить солидарно (подробности)