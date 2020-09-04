Ливень в Благовещенске побил новый рекорд

Непогода сохранится и в ближайшие дни. Фото: pexels.com

Только за ночь на 4 сентября в Благовещенске выпало 52 мм осадков, сообщают в Амурском гидрометцентре. Это абсолютный рекорд дня – ранее самый сильный дождь на аналогичную дату выпал в 1985 году, когда объем осадков за сутки составил 35,8 мм.

- Сентябрьские непогоды могут быть ничуть не слабее августовских. Ночь на пятницу показала, что летнее настроение в погоде продолжается. Сильные ливни прошли в южных и центральных районах, где выпало от 22 до 49 мм осадков, и это ещё не итоговые цифры, дождливая погода на территории Амурской области сохранится в ближайшие дни, местами дожди будут сильными, - прокомментировали синоптики.

Самое большое количество осадков на утро 4 сентября зафиксировано в Благовещенском и Ивановском районах, здесь выпало 56-60 мм, что составляет около 80% месячной нормы. Около 60 мм осадков отметили также на гидрологических постах Белогорье и Гродеково. А в сумме с начала месяца дожди в областном центре уже перевыполнили сентябрьскую норму: выпало 78 мм при норме 72 мм, из них 60 мм – с 3 на 4 сентября.