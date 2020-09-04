Василий Орлов поручил проверить все образовательные учреждения Приамурья после ЧП в Алексеевской гимназии

За выздоровлением десятиклассников следят и окулисты, и прокуратура. Фото: pixabay.com

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил региональному министерству образования и науки проинспектировать все образовательные учреждения области после происшествия в Алексеевской гимназии. Напомним, там выявили нарушения при обеззараживании воздуха в кабинете, где занимался 10 класс – после перемены не выключили ультрафиолетовый бактерицидный облучатель, глаза детей пострадали.

- Необходимо проинспектировать все образовательные учреждения области с привлечением специалистов Роспотребнадзора на предмет того, какое оборудование для обеззараживания воздуха там установлено. Также обязательно провести повторный инструктаж педагогов по использованию этого оборудования. ЧП в Алексеевской гимназии – вопиющий случай! При необходимости надо заменить оборудование на безопасное, - подчеркнул Василий Орлов, комментируя ситуацию в рамках заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Уточняется, что по данным Роспотребнадзора по Амурской области, пострадали 13 детей – им поставили диагноз электроофтальмия, то есть воспаление наружных оболочек глаз, возникающее в результате сильного воздействия ультрафиолетовых лучей. Остальные 15 детей находятся под медицинским наблюдением. Ранее сообщалось, что на боль в глазах пожаловались 27 из 28 учеников 10 класса.

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