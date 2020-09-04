Коронавирус за сутки подтвердился у 29 жителей Амурской области

Проверки контактных лиц продолжаются. Фото: pixabay.com

В Амурской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 29 человек. Заразились 20 жителей Благовещенска, двое – из Тынды, пятеро – из Благовещенского района (с. Усть-Ивановка, с. Чигири), по одному – из Белогорского (с. Кустанаевка) и Тындинского районов (с. Дипкун).

Итого, с начала пандемии в Приамурье заболели 3508 человек. Выздоровели 2363 амурчанина. Скончались от коронавируса – 48 человек, из них 67% в возрасте старше 65 лет. Об этом говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Между тем, за неделю интенсивность распространения COVID-19 в Амурской области заметно выросла.Значительный рост отмечен в Благовещенске и Свободном, также высок коэффициент распространения в Тынде, Шимановске, Благовещенском и Ивановском районах. Почти вдвое выросло число инфицированных в общественных местах, вдвое – по месту работы, на 44% - в медорганизациях. Возросло и число контактных лиц.

- Достаточно высокие показатели коллективного иммунитета к новой инфекции у амурчан и поэтапное снятие ограничений, обусловленных пандемией, не повод для того, чтобы расслабляться и не соблюдать простые, но действенные меры профилактики, - подчеркнула в ходе заседания оперативного штаба руководитель амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

По-прежнему крайне неблагополучна ситуация среди взрослого трудоспособного населения. На прошедшей неделе количество заболевших в данной возрастной группе увеличилось на 25% с превышением эпидемического порога (ЭП) почти в два раза. Эпидемическое распространение ОРВИ среди взрослых зарегистрировано в городе Благовещенске (ЭП превышен в 1,5 раза) и городе Свободном (ЭП превышен в 4 раза).