Почти у половины амурчан выявили иммунитет к коронавирусу

В октябре пройдет второй этап тестирования. Фото: pexels.com

Результаты исследования популяционного иммунитета амурчан к коронавирусу озвучили специалисты управления Роспотребнадзора в регионе. Популяционный иммунитет составил 45%.

Напомним, исследование прошло с 3 по 7 августа. В 3 тысяч волонтеров взяли кровь и протестировали ее на антитела к новой коронавирусной инфекции. Серопревалентность среди жителей Амурской области в целом составила 45,4% - у такого процента амурчан иммунитет к коронавирусу есть.

Минимальные показатели установлены в Зее, где антитела нашли у 9,6% волонтеров, а максимальные – в Свободном, где иммунитет есть у 56,5% протестированных людей. Для сравнения, в Благовещенске популяционный иммунитет составил 42,4%, в Белогорске – 51,5%, в Тынде – 52,1%. Максимальный уровень серопревалентности был выявлен в детской возрастной группе 1-6 лет. А вот гендерных различий в плане иммунитета нет, иммунитет имеется у 42,1% мужчин и 46,5% женщин в Приамурье.

По мнению руководителя управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольги Кургановой, наличие достаточно высокого показателя иммунитета у детей позволит спокойно организовать очное обучение. Минимальный уровень серопревалентности зафиксирован в возрасте 30-39 лет – эта группа наиболее активна и в настоящее время наиболее подвержена заболеваемости.

Исследование продолжится, в октябре специалисты проведут второй этап программы с целью оценки динамики полученных результатов.