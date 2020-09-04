Мама пострадавшей школьницы рассказала подробности ЧП в Алексеевской гимназии

По этой ситуации возбуждено уголовное дело. Фото: благовещенск.рф

Мама школьницы, которая повредила глаза в Алексеевской гимназии города Благовещенска, рассказала о ЧП. Напомним, несколько учеников 10 класса заработали воспаление глаз из-за длительного пребывания в классе с включенной лампой для кварцевания.

- Вчера был первый учебный день в школе. Ребенок сходил в школу на семь уроков. Вечером она стала жаловаться, что жжет глаза и мутно видит. Я приложила мазь, стало полегче. Дочь уснула. В час ночи она начала плакать. Глаза были красные, на лице появился загар. Мы повезли её в больницу. Врач констатировал ожог слизистых глаз средней степени, - рассказала благовещенка Ольга.

Кроме того, мама девочки сообщила, что родительский комитет не винит в произошедшем учителя. По ее словам, ответственность должна нести администрация школы, которые вовремя не демонтировали кварцевую лампу. Директор школы от комментариев отказался.

По факту происшествия Следственный комитет по Амурской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей). В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.