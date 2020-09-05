За сутки в Приамурье добавилось 29 заболевших коронавирусом

Коронавирус за сутки подтвердился у 29 жителей Амурской области
По данным областного управления Роспотребнадзора на пятое сентября 2020 года в Амурской области лабораторно подтверждено 29 новых случаев COVID-2019.
г. Благовещенск +18
г. Свободный +3
г. Белогорск +2
г. Райчихинск +1
г. Зея +1
г. Тында +1
Мазановский район (с. Новокиевский Увал) +1
Селемджинский район (п. Февральск) +1
Сковородинский район (пгт. Ерофей Павлович) +1
Общий итог коронавирусной статистики в регионе - 3537 случаев.
Ранжирование заболевших по течению заболевания:
пневмония – 51,1%
ОРВИ – 41,7%
бессимптомно - 7,2%
2373 человека выписаны из стационара с выздоровлением. Количество умерших - 48 человек. По состоянию на пятое сентября проведено 239 843 исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019.