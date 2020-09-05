За сутки в Приамурье добавилось 29 заболевших коронавирусом

Коронавирус за сутки подтвердился у 29 жителей Амурской области

По данным областного управления Роспотребнадзора на пятое сентября 2020 года в Амурской области лабораторно подтверждено 29 новых случаев COVID-2019.

г. Благовещенск +18

г. Свободный +3

г. Белогорск +2

г. Райчихинск +1

г. Зея +1

г. Тында +1

Мазановский район (с. Новокиевский Увал) +1

Селемджинский район (п. Февральск) +1

Сковородинский район (пгт. Ерофей Павлович) +1

Общий итог коронавирусной статистики в регионе - 3537 случаев.

Ранжирование заболевших по течению заболевания:

пневмония – 51,1%

ОРВИ – 41,7%

бессимптомно - 7,2%

2373 человека выписаны из стационара с выздоровлением. Количество умерших - 48 человек. По состоянию на пятое сентября проведено 239 843 исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019.