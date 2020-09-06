Семь человек пострадали и один погиб в ДТП на Свободненской трассе

Столкновение произошло около 01.15. Фото: https://www.instagram.com/autoroad.blg/

На Свободненской трассе ночью 6 сентября столкнулись два автомобиля, один из них загорелся. Жуткие кадры с места случившегося появились в социальных сетях, а позднее факт ДТП подтвердили и в управлении МВД по Амурской области.

- Сегодня около 01.15 на 43 км автодороги Благовещенск - Свободный произошло столкновение автомобилей Toyota Vitz и. Daewoo Nexia. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, семеро травмировано, - сообщили в ведомстве.

В инстаграм-аккаунте @dpskontrol_28rus со слов очевидцев говорится, что автомобили сошлись в лобовом столкновении, после чего один из них загорелся. Очевидцы выложили видео, на котором видно охваченную огнем машину.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. На месте автоаварии работает следственно-оперативная группа.