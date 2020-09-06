Коронавирус 6 сентября подтвердился у 35 амурчан

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В Амурской области новую коронавирусную инфекцию нашли еще у 35 человек. Из них 23 - жители Благовещенска, пятеро - жители Свободного, двое - жители Зеи. Также заболели два человека из Архаринского района, два - из Серышевского, один - из Октябрьского района.

С начала пандемии в регионе заразились 3572 человека. В 2380 случаях заболевание завершилось выздоровлением, в 48 - привело к летальному исходу. Отмечается, что 67% умерших были в возрасте старше 65 лет.

Сейчас медики обследуют 994 амурчанина, контактировавшего с больными COVID-19. Все они находятся в изоляции: 987 - по месту жительства, семеро - в изоляторах.