Василий Орлов: В Благовещенске нужно формировать комплексную программу застройки

Точечной застройкой нехватку жилья не решить. Фото: Виктория ТЕЛЕПНЕВА

Жилищное строительство на территории Благовещенска стало темой совещания под руководством губернатора Амурской области Василия Орлова. В нем приняли участие руководители профильных министерств, администрации Благовещенска и ООО «Амурские коммунальные системы».

Как было отмечено в ходе совещания, активная инвестиционная деятельность и реализация федеральных проектов способствовали росту численности населения области, а с ним и повышению спроса на рынке недвижимости. Причем темпы строительства не покрывают всю потребность населения. Цена за 1 кв. метр сейчас доходит до 90 тысяч рублей.

- Точечной застройкой вопрос с недвижимостью не решить. В Благовещенске нужно планировать комплексную застройку. Среди всех предложений наиболее успешным может стать продолжение строительства микрорайона в северной части Благовещенска – проект «Северный», - обратил внимание Василий Орлов.

За основу «Северного» был взят старый проект. Площадь застройки составит 100 гектаров, проектная площадь жилого фонда - более 762 тыс. кв. метров. На этой площадке уже имеются электрокоммуникации и сети водоснабжения. Пока остается проблема в отсутствии мощностей по обеспечению теплоснабжения. Как рассказал министр ЖКХ области Алексей Тарасов, здесь предполагается строительство котельной. Заявка на объект уже направлена в Минстрой России.

- Для комфортного проживания почти 40 тысяч жителей здесь должны быть школа, детский сад, поликлиника, парк, ФОК и магазины, - отметил руководитель Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Приамурья Павел Пузанов.

Проект включен в перечень приоритетных, уже идут переговоры с потенциальным инвестором. Обсуждается вопрос создания коммунальной инфраструктуры. Глава области поручил просчитать стоимость реконструкции коммунальных объектов, обеспечивающих дома, подведения коммуникаций, создание ливневой канализации, а также поручил представить расчеты по строительству социальных объектов в микрорайоне.

- Площадь застройки большая, и прежде, чем приступать к работе, нужно учесть все мелочи. В зависимости от этого определять потенциальные мощности образовательных объектов и поликлиники, - сказал Василий Орлов.

Расчеты будут подготовлены и представлены главе области к 1 октября 2020 года.