Сирота-спортсмен из Поярково считает, что его незаконно не приняли в физкультурный колледж

Молодой человек мечтал о поступлении давно. Фото: www.instagram.com/tatyanaarbuzova/

Алексей Давлетов, воспитанник Поярковского детского дома, не смог поступить в Амурский педагогический колледж. Он якобы не сдал нормативы для поступления на отделение физической культуры. Сам юноша утверждает, что успешно сдал все нормативы.

В условиях пандемии вступительные испытания абитуриенты сдают дистанционно. Экзамен Алексея проходил по видеосвязи. Но запись по какой-то причине не сохранилась. Доказать правильное или неправильное выполнение заданий теперь не возможно. Юноша и его воспитатели пытаются добиться возможности повторно пересдать экзамен.

Эту историю Алексей Давлетов рассказал сам в социальных сетях. Его поддержала Татьяна Арбузова, наставник юноши в проекте «Ангел Хранитель», которая лично уже несколько лет поддерживает его мечту о поступлении. Она процитровала Алексея на своей странице в «Инстаграме»:

«История моего Лешки! «Весь 2019 год я готовился к экзаменам для поступления в физкультурный колледж. 26 августа я узнал, что не поступил и очень удивился, что меня не приняли. Стали разбираться, в чем причина, так как все задания были мною выполнены! Ответом с колледжа было то, что я не сдал норматив по прыжкам на скакалке и стойку у стенки. На просьбу показать видео со сдачей экзамена колледж ответил, что данные не были сохранены, хотя обязаны были сохранить. И, тем самым, нет доказательств того, что я не выполнил нормативы, или сделал их неверно. Все, что мы просили от колледжа – дать возможность пересдать экзамен, так как видео не сохранилось».

По словам женщины, в поступлении Алексея никто не сомневался, ведь мальчик занимался спортом, заслужил золотой значок ГТО, является вторым в рейтинге по Дальнему Востоку. Также он принимал участие в международных соревнованиях по настольному теннису и во всех спортивных мероприятиях детского дома.

– Я была наставником Алексея в проекте «Ангел Хранитель». Проект закончился год назад, но мы продолжили наше общение. Слова Алексея о том, что он не смог поступить в колледж, меня очень удивили. Мальчик имеет достаточно спортивных заслуг. Я знаю, что руководство детского дома уже подали жалобу в прокуратуру из-за отказа в пересдаче экзамена. Я со своей стороны попробовала узнать о состоянии дел через знакомых, имеющих выход на колледж. Но не помогло. Тогда мы продублировали жалобу в Следственный комитет. Теперь ждем ответ, – рассказала Татьяна.

В администрации Поярковского детского дома нам рассказали, что педагоги могут подтвердить, что все нормативы Алексей выполнил успешно.

– Ночью колледж вывесил результаты. Леша нам сразу же, в шесть утра позвонил, сказал, что не поступил. Мы попытались разобраться. Социальный педагог была с ним, когда Леша сдавал экзамены, видела, что он все нормы выполнил, все замечания слушал. Например, ему говорили: «Руки немного повыше». Он поднимал. Это были замечания по ходу дела, нам не говорили остановить экзамен. Мы сразу подали апелляцию, но ее отклонили. Когда мы попытались добиться ответа от министерства образования, с нами очень грубо разговаривали, смеялись. Сейчас мы подали заявление в прокуратуру.

Наша редакция также направила официальный запрос в министерство образования Амурской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Мы будем следить за развитием событий.