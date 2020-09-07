Очередное штормовое предупреждение объявлено в Приамурье

В прошлый раз штормовое предупреждение объявляли 3-4 сентября. Фото: pixabay.com

В Амурской области объявили штормовое предупреждение – 8-9 сентября в регионе ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра при грозе до 17-22 м/с. Об этом сообщает Амурский гидрометцентр.

В главном управлении МЧС по Амурской области подчеркнули, что в этот период повышается риск возникновения аварийных ситуаций. Это объясняется тем, что в непогоду нарушается работа объектов жизнеобеспечения: объектов энергоснабжения, дорожно-коммунальных служб, системы ЖКХ. Также возможны затруднения в работе транспорта, подтопления из-за неисправности дренажных систем и ливневых стоков пониженных участков местности. В при формировании дождевых паводков возможен подъем уровней воды в малых реках.

- Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем, обеспечить готовность заинтересованных служб к принятию необходимых мер, - сообщили в ведомстве.

Жителям тоже нужно помнить о безопасности – не выходить на улицу во время сильного ветра, не ходить около стен домов (вдруг обрушится шифер), во время грозы плотно закрывать окна и отключать электроприборы. В случае возникновения нештатных ситуаций звоните: «101» - для набора со всех операторов мобильной связи; «01» - со стационарных телефонов; «112» - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.