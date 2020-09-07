В Приамурье 7 сентября коронавирусом заразились 36 человек

Сейчас проверяют еще 1133 человека. Фото: pixabay.com

В Амурской области COVID-19 за сутки подхватили 36 жителей, из них 25 – в Благовещенске. Кроме того, три новых случая зарегистрировано в Белогорске, два – в Тынде, по одному – в Свободном, Шимановске, Архаре, а также Серышевском, Тындинском и Тамбовском районах.

Всего в Приамурье зафиксировано 3608 случаев коронавируса. Однако не пугайтесь – 2380 амурчан уже выздоровели и выписались из стационара. Количество летальных случаев от COVID-19 не увеличилось, с начала пандемии скончались 48 человек.

Медики обследуют 1133 амурчанина, которые контактировали с больными новой коронавирусной инфекции. Они находятся в изоляции: 1126 человек – дома, семеро – в изоляторах. Всего же по данным на 7 сентября проведено 242 214 исследований на COVID-19.