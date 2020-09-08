Василий Орлов: Туризм станет одной из ведущих отраслей в сотрудничестве Приамурья и провинции Хэйлунцзян

Василий Орлов поприветствовал участников онлайн. Фото: amurobl.ru

В приграничном городе Хэйхэ накануне завершилась III конференция по развитию индустрии туризма провинции Хэйлунцзян. С приветственным словом участникам мероприятия в онлайн-режиме обратился губернатор Амурской области Василий Орлов. Он отметил важность сотрудничества регионов и стран с точки зрения туризма.

- Амурскую область и провинцию Хэйлунцзян связывают многолетние отношения дружбы и сотрудничества в торговле, экономике, культуре, спорте и туризме. Города Благовещенск и Хэйхэ, расположенные непосредственно на российско-китайской государственной границе, занимают особое место в этом сотрудничестве. В их «копилке» - уникальные проекты и замечательные истории дружбы людей, проживающих на берегах одной реки. Глубоко убежден, что туризм станет одной из ведущих отраслей нашего взаимодействия на новом этапе, ведь потенциал этой отрасли поистине безграничен. Правительство Амурской области проводит большую работу по созданию новой туристской инфраструктуры и улучшению условий приема зарубежных туристов. И конечно, мы надеемся на скорейшую нормализацию ситуации и восстановление приграничных туристических обменов, - сказал Василий Орлов.

Участие в официальной программе конференции принял и мэр города Благовещенск Олег Имамеев. В формате видеоэкскурсии по областной столице он познакомил гостей мероприятия с главными достопримечательностями областной столицы и отметил растущий потенциал Благовещенска, как одной из самых привлекательных точек на карте для зарубежных туристов.

- За последние годы мы видим ощутимый рост туристического потока, где абсолютное большинство представляют туристы из КНР. Во многом этому способствует большое количество совместных культурных, спортивных и деловых мероприятий. Ежегодно проводятся Российско-китайская ярмарка культуры и искусства, международные хоккейные матчи на льду пограничной реки Амур, Амурский экономический форум, «АмурЭкспоФорум» и многие другие события. Большой потенциал мы видим в организации туров на космодром Восточный. После запуска движения по международному мосту и канатной дороге через реку Амур, а также завершения строительства комплекса «Золотая миля», Благовещенск станет отличной площадкой для проведения мероприятий мирового уровня, - сказал Олег Имамеев.

Свои послания участникам конференции также адресовали руководитель Ростуризма Зарина Догузова и генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили. Церемония открытия стала самым зрелищным событием конференции. Мероприятие завершилось одновременным салютом с китайской и российской сторон.