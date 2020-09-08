Коронавирусом заболели три сотрудника мэрии Благовещенска

Прививку от гриппа мэр тоже уже сделал. Фото: благовещенск.рф

В администрации города Благовещенска – три лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев в своем инстаграм-аккаунте.

- Сотрудники были изолированы и сейчас находятся на лечении. Других случаев у нас нет. Скажу про себя. Тест сдавал вчера в пятый раз. Пришел результат – отрицательный, - рассказал подробности Олег Гатауллович. - Ситуация с коронавирусом в городе продолжает ухудшаться. Сейчас уже не важно – это затянувшаяся первая волна или начало второй. Важно то, что мы уже привыкли жить вместе с ковидом. Расслабились и легкомысленно относимся к ограничениям. Этого делать нельзя!

Мэр попросил благовещенцев соблюдать меры предосторожности, беречь себя и своих близких. Между тем, за прошедшие сутки в городе выявили 25 новых случаев коронавирусной инфекции – это в разы больше, чем в каком либо другом населенном пункте Амурской области.