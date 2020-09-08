Стена проблемного дома в Благовещенске вновь начала разрушаться

История тянется уже четыре года. Фото: fkramur.ru

В Благовещенске вновь начал падать облицовочный кирпич с дома по улице Зейской, 295. Впервые это случилось четыре года назад, и периодически случается до сих пор. В который раз осыпаться кирпич начал в воскресенье, 6 сентября.

Насколько известно жильцам, сейчас идёт суд с компанией-застройщиком. Однако сами они не очень верят в то, что в итоге дом отремонтируют. «Они уже давно это обещают, а результат всем виден», - говорит одна из жительниц многострадальной многоэтажки.

- Как только в воскресенье появилась эта информация, сразу направил на место вышку МЧС. Спасатели вместе с сотрудниками управляющей компании демонтировали кирпичи на опасных участках, где было отслоение, - прокомментировал происходящее мэр Благовещенска Олег Имамеев. - Но это не решение проблемы. Решение может быть только одно – немедленные работы по укреплению фасада.

В понедельник мэр встретился со всеми заинтересованными сторонами. По его словам, есть и заключение экспертизы, и проект, и выделенные средства.

- Про желание самих жителей и говорить не приходится. И я на 100% понимаю опасения и негодование людей, живущих в доме. На сегодня есть только одно препятствие на пути ремонта – Фонд капитального строительства. Их позицию не разделяю, - подчеркнул Олег Гатауллович.

Напомним, Фонд капитального ремонта Амурской области ранее обязался провести необходимые работы, проблемный дом включили в региональную программу по капитальному ремонту общего имущества по виду работ «ремонт фасада». Однако в марте Фонд отказался от этой затеи, назвав необходимые работы реконструкцией. В результате прокуратура Благовещенска обратилась в суд с иском о понуждении Фонда провести капремонт, первое заседание было назначено на 3 июля.