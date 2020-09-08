Коронавирусом в Приамурье заболели еще 33 человека

Первая это волна или вторая - неизвестно, но число заболевших коронавирусом амурчан продолжает расти. Фото: pixabay.com

В Амурской области за сутки выявили 33 новых случая коронавирусной инфекции. Заболели 20 человек из Благовещенска, по трое из Архаринского и Серышевского районов, по двое из Тынды и Тындинского района, по одному жителю Райчихинска, Шимановска, Тамбовского района.

Всего с апреля коронавирусом заразился 3641 амурчанин, выздоровел 2401 человек, скончались 48 пациентов. Остальные пока продолжают лечение. Отмечается, что заболевших можно разделить по течению заболевания таким образом: пневмония – 51,2%, ОРВИ – 41,8%, бессимптомно -7,0%.

Сейчас врачи обследуют 1207 человек, общавшихся с больными новой коронавирусной инфекцией. Из них 1200 изолированы по месту жительства, семеро – дома. По результатам проведённых эпидемиологических расследований, в 30% случаев заражение происходит в семье и близком окружении. Также амурчане заболевают на курортах, в салонах красоты и в общественном транспорте.