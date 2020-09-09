Амурчанин заплатит 10 тысяч рублей за фейк о разрушении моста через Зею

Пускай мост периодически и требовал ремонта, но до обрушения ему еще далеко. Фото: благовещенск.рф

Житель Амурской области выложил в интернет ложную информацию об обрушении моста через Зею и оказался в суде. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области.

- Согласно материалам уголовного дела, 26 апреля 2020 года мужчина распространил в интернет-мессенджере видеозапись, в которой под видом достоверных сведений сообщил заведомо ложную информацию об обрушении автомобильного моста через реку Зея и падении в реку автомобиля с иностранными гражданами, - рассказали в ведомстве.

Сведения о личности гражданина, подозреваемого в распространении указанных сведений, получены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел и УФСБ России по Амурской области.

Постановлением Благовещенского городского суда мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.