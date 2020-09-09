Жильцы рушащегося дома по Зейской вышли на пикет

Заместитель мэра Благовещенска Игорь Черный встретился с жильцами дома по Зейской, 295 Фото: благовещенск.рф

Сегодня, 9 июля, жильцы дома по улице Зейская, 295 вышли на улицы с плакатами, на которых написали свои возмущения: «Помогите! Боюсь за жизнь своей семьи!», «Фонд капремонта – шляпа». Таким образом горожане решили обратить внимание властей на свою проблему: на днях с дома снова стал сыпаться облицовочный кирпич. Согласно решению Благовещенского городского суда, провести работы по восстановлению фасада должен Фонд капитального ремонта Амурской области. Однако к работам ведомство не приступает.

Заместитель мэра Благовещенска Игорь Черный встретился с недовольными жильцами.

- У нас мирная акция. К мэрии города Благовещенска, к нашему уважаемому мэру вопросов нет. Потому что иск прокурора был направлен к Фонду капремонта. Администрация города Благовещенска выступала на суде в защиту наших прав и поддержала требования прокурора, но работы так и не начались, – рассказала заместителю мэра одна из жительниц дома.

В разговоре с благовещенцами чиновник отметил: ситуация находится на контроле мэра города Олега Имамеева. Также за происходящим следит прокурор Амурской области.

- Фонд капитального ремонта Амурской области игнорирует решение суда, в котором было четко указано, что Фонд обязан незамедлительно приступить к ремонту. Город готов профинансировать работы по демонтажу фасада и усилению несущих стен. Но эти работы необходимо выполнять при условии незамедлительного восстановления фасада дома, которые должен провести Фонд, иначе может произойти разрушение кирпичной кладки наружных стен, а зимой вырастут теплопотери, – сообщил Черный.

Напомним, накануне ситуацию в доме по Зейской,295 прокомментировал мэр города Олег Имамеев.

- Решение может быть только одно – немедленные работы по укреплению фасада. Приглашал все заинтересованные стороны. Есть заключение экспертизы, есть проект. Выделены средства. Про желание самих жителей и говорить не приходится. И я на 100% понимаю опасения и негодование людей, живущих в доме. На сегодня есть только одно препятствие на пути ремонта – Фонд капитального ремонта. Их позицию не разделяю, – подчеркнул Олег Имамеев.

Дом по ул. Зейская, 295 был построен в 2008 году. Его проектировала компания «Амургражданпроект». Проект одобрила госэкспертиза. Застройщиком являлась строительная компания «Дальсвет», которая позже стала банкротом.