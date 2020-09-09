30 новых случаев COVID-19 выявили в Приамурье

Сейчас медики обследуют на коронавирус около 1000 контактных. Фото: pixabay.com

В Амурской области подтвердили 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 18 выявили в Благовещенске, остальные – в Белогорске, Зее, Тынде и районах области (см. Только цифры). Всего в регионе с начала пандемии выявили 3671 случай COVID-19.

В управлении Роспотребнадзора по Амурской области рассказали о ранжировании заболевших по течению заболевания: пневмония – 51,2%, ОРВИ – 41,9%, бессимптомно - 6,9%. Отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания.

Между тем, 2453 человека выздоровели и выписались из стационаров. Число летальных исходов не растет уже более месяца и составляет 48 случаев.

Сейчас врачи продолжают обследовать амурчан, которые контактировали с больными. Им предстоит поверить 927 человек, из которых 920 изолированы на дому, а 7 – в изоляторах.