Аварийный фасад дома на Зейской полностью очистят в Благовещенске

Сейчас дом выглядит так. Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске 9 сентября в 14.00 прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с аварийным состоянием фасада многоквартирного жилого дома по ул. Зейская, 295. Напомним, со здания осыпается облицовочный кирпич – как считают жители дома, это угрожает их жизням, ведь кирпич может упасть и на человека.

Мэр Олег Имамеев дал поручение немедленно приступить к полному демонтажу фасада дома, в связи с тем, что его текущее состояние представляет угрозу жизни и здоровью людей. С 10 сентября управляющая компания приступит к полной очистке аварийного фасада.

Ранее днем жильцы дома вышли на улицы с плакатами «Помогите! Боюсь за жизнь своей семьи!», «Фонд капремонта – шляпа». Таким образом горожане решили обратить внимание властей на свою проблему. Заместитель мэра Благовещенска Игорь Черный встретился с недовольными жильцами.