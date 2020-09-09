Губернатор Василий Орлов: Минлесхоз области должен найти новые участки для восстановления лесов

Планы по лесопосадкам изменят. Фото: unsplash.com

О сложностях в реализации программы «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» доложил губернатору Приамурья Василию Орлову министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский.

Основной целью проекта является восстановление и сохранение лесного фонда, на эти цели из федерального бюджета выделено более 180 миллионов рублей. На эти средства приобрели более 110 единиц лесохозяйственной, лесопожарной техники и оборудования. Часть техники уже поступила в лесхозы Приамурья.

- В течение 2020 года проведен уход за лесами на площади 2275 га и лесопосадками на площади более 14 га. Заготовлено 738 кг семян, - рассказал Алексей Венглинский.

По программе на 2020 год в регионе планировалось провести уход за лесными культурами на площади 5500 гектар, подготовить 2950 га почвы и высадить растения. Как пояснил министр, эти планы придется корректировать. В связи с прохождением в июле – августе циклонов, некоторые участки лесного фонда оказались подтопленными или переувлажненными.

- Погода внесла свои коррективы во многие сферы деятельности, затронула и планы по лесопосадкам. Минлесхоз должен найти новые участки для восстановления лесов, работа должна продолжаться, - подчеркнул Василий Орлов.

Как отмечают специалисты, так как на части территорий области перенос участков невозможен, отсутствуют пригодные площади для лесовосстановительных работ, принято решение об изменении планов по лесопосадкам в регионе.