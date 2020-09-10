Фонд капремонта Приамурья отремонтирует дом №295 по улице Зейской в Благовещенске

Ранее с дома решили счистить облицовочные кирпичи, падение которых могло угрожать жизням людей. Фото: fkramur.ru

По распоряжению министра ЖКХ области Алексея Тарасова Фонд капитального ремонта Амурской области до 19 сентября должен организовать проведение конкурентной процедуры по выбору подрядчика для капремонта дома на Зейской, 295, в Благовещенске.

Накануне острый вопрос о ремонте фасада многоквартирного дома №295 на улице Зейская в областном центре Приамурья обсудили на совещании в министерстве ЖКХ Амурской области. В совещании приняли участие представители Фонда, администрации города, управляющей компании и проектной организации.

В результате совещания решено, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области должен принять и утвердить проектно-сметную документацию на проведение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома №295 на улице Зейская. Авторский надзор при проведении капитального ремонта обеспечит ООО ПСО «Благовещенскпроект».

До начала проведения работ по капитальному ремонту фасада дома №295 на улице Зейская для предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан управляющая компания ООО «Мегасервис» должна будет обеспечить безопасную эксплуатацию общедомового имущества в многоквартирном доме.

- Решение о проведении ремонта фасада многоквартирного дома по адресу улица Зейская, 295, в Благовещенске принято. Все сложности по исполнению проектного решения будут скорректированы проектной организацией в ходе проведения работ. Сейчас Фонд капремонта приступает к проведению аукционов по отбору подрядной организации для проведения ремонта, - сказал и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Дмитрий Шоплик.