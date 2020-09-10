В Благовещенске подросток разбился насмерть, упав с 17 этажа

Прокуроры выясняют, что именно произошло с несовершеннолетним. Фото: www.instagram.com/autoroad.blg/

Сегодня, 10 сентября, в социальных сетях выложили информацию о гибели подростка, который выпал из окна 17 этажа. По словам читателей, ребенок разбился насмерть, упав на автомобиль. Из неофициальных источников нашему корреспонденту стало известно, что после полученных травм подросток скончался на месте. Медики констатировали смерть.

В соцсети попали кадры с места происшествия. На них видно тело погибшего и помятый капот машины. Рядом с телом разбросаны учебники и школьные принадлежности, на одном из фото на учебнике просматривается надпись «8 класс».

Как стало известно позже, погибший – восьмиклассник из 22 школы. По словам амурчан, ребенок упал с 17 этажа, но проживал он не в этом доме.

Прокуратура г. Благовещенска подтвердила информацию о факте происшествия. В настоящий момент прокуроры проводят проверку. В ходе расследования сотрудники выяснят обстоятельства произошедшего и дадут им оценку. Также прокуратура проверит условия жизни и воспитания семьи несовершеннолетнего и работу органов системы профилактики.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры.