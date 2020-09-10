Статистика COVID-19: В Приамурье зарегистрировали 29 новых случаев

Уже несколько дней подряд в Приамурье выявляют около 30 новых случаев COVID-19 в сутки. Фото: pexels.com

В Амурской области 10 сентября лабораторно подтвердили 29 новых случаев COVID-19. В Благовещенске заболели 19 человек, в Тынде – семь, в Благовещенском, Магдагачинском и Михайловском районе – по одному.

Таким образом, на сегодняшний день в Приамурье выявлено 3700 случаев коронавирусной инфекции. Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 51,1%, ОРВИ – 42,0%, бессимптомно - 6,9%. Отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания.

Из стационара выписаны 2453 пациента, которые уже выздоровели. Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 48 человек, из них 67% приходится на лиц старше 65 лет.

Медики наблюдают и обследуют на новую коронавирусную инфекцию 954 человека, контактировавших с больными. Из них на изоляции по месту жительства находится 953 человек, в изоляторах – 1 человек. Всего, по состоянию на 10.09.2020, проведено 248 946 исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новые случаи коронавируса в Приамурье:

г. Благовещенск +19

г. Тында +7

Благовещенский район (с. Чигири) +1

Магдагачинский район (п. Магдагачи) +1

Михайловский район (с. Михайловка) +1