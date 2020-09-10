В Горпарке Благовещенска перевернулась карусель с пятилетним ребенком

Проблемы в парке как будто становятся тенденцией. Фото: Элеонора МЕЛЬЯНЕНКО

В Городском парке Благовещенска снова произошло ЧП. На аттракционе «Сказка» во время катания перевернулся и провисел вниз головой несколько минут пятилетний ребенок.

- Вчера вечером мой ребенок катался на аттракционе «Сказка». Во время движения карусели сиденье перевернулось. Качели долго не могли остановить, помогали другие люди. За счет того, что ребенок поднял голову и раздвинул ручки, он не упал. До земли оставалось сантиметров двадцать, - поделилась родительница.

По словам мамы пострадавшего мальчика, операторы аттракциона даже не принесли свои извинения. Кроме того, в ЧП они обвинили самого ребенка. Номер директора парка ответственные за карусель решили не давать. А вывеску с правилами посещения качели и вовсе убрали.

- Оператор аттракциона мне сказала, что ребенок виноват сам. Якобы он наклонил голову, она перевесила и карусель перевернулась. Директору парка они звонить отказали, сказали, что он отдыхает и не надо его беспокоить, - сказала Алена.

Администрации Городского парка операторы аттракциона об инциденте так и не сообщили. С ними проведет беседу директор горпарка Рустам Ямашев.

- Мы установим причины происшествия, проведем инструктаж с работниками аттракциона. Надеюсь, больше таких инцидентов не произойдет, - сообщил Рустам Робертович.

Напомним, в июле текущего года в Горпарке Благовещенска случилось подобное происшествие. Десятилетняя девочка застряла на экстремальном аттракционе «Джин». Ребенка удалось снять спустя несколько минут.